UNTIL DAWN - Trailer e prime immagini disponibili ora

Ecco il trailer di Until Dawn, nuova produzione Sony Pictures ispirata al celebre videogioco omonimo, sviluppato da Supermassive Games e caposaldo del genere survival horror, disponibile al cinema a partire dal prossimo 24 aprile.

GUARDA IL TRAILER - https://www.youtube.com/watch?v=OUpFeWRbWYo

Un anno dopo la misteriosa sparizione di sua sorella Melanie, Clover e i suoi amici si recano nella remota valle in cui è scomparsa, in cerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, i ragazzi sono inseguiti da un assassino mascherato e orribilmente uccisi uno dopo l’altro... per poi svegliarsi e ritrovarsi all'inizio della stessa notte.

Intrappolati nella valle, sono costretti a rivivere l'incubo ripetutamente ma ogni volta la minaccia dell'assassino è diversa, ciascuna più terrificante della precedente. La speranza diminuisce quando il gruppo si rende conto di poter morire per un numero limitato di volte e che l'unico modo per fuggire è sopravvivere fino all'alba.