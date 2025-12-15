Stranger Things 5: trailer e immagini ufficiali del capitolo finale su Netflix

Netflix ha diffuso il trailer e una nuova serie di immagini dedicate a Stranger Things 5, anticipando l’arrivo della fase conclusiva di una delle serie più seguite degli ultimi anni. Il materiale promozionale accompagna il lancio del Volume 2, che include gli episodi dal quinto al settimo, fissato per il 26 dicembre con disponibilità alle 2:00 del mattino (ora italiana).

Il racconto riprende nell’autunno del 1987, con una Hawkins profondamente trasformata dalle fratture dimensionali che hanno lacerato la città. I protagonisti, segnati dagli eventi precedenti, condividono un solo obiettivo: rintracciare e fermare Vecna, sparito senza lasciare tracce e con intenzioni ancora ignote.

A rendere la situazione ancora più critica interviene l’azione delle autorità. La cittadina viene isolata attraverso una quarantena militare, mentre il governo intensifica le ricerche di Undici, costretta nuovamente a vivere nell’ombra per evitare la cattura. La pressione esterna si somma alle ferite ancora aperte del gruppo.

Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, riaffiora un senso di minaccia che riporta alla mente le origini dell’incubo. Lo scontro finale incombe e l’oscurità che avanza si rivela più pericolosa di qualsiasi nemico affrontato in passato. Per cambiare il destino di Hawkins, l’unica possibilità resta quella di affrontare l’ultima battaglia restando uniti.

Dopo il debutto del Volume 2, la conclusione definitiva della serie è programmata per il 1º gennaio 2026, sempre alle 2:00 del mattino, con l’episodio finale che chiuderà la saga.