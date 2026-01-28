Patty Pravo e Simone Folco, chi è il compagno e collaboratore della cantante

Patty Pravo racconta il legame con Simone Folco, designer e curatore d’immagine che le è accanto da oltre tredici anni. Tra lavoro e vita privata, un rapporto stretto che supera etichette e differenze d’età.

Accanto a Patty Pravo da oltre tredici anni c’è Simone Folco, figura centrale nella sua vita quotidiana e professionale. La cantante, 77 anni, con una carriera che attraversa intere generazioni della musica italiana, condivide con lui un rapporto nato quando Folco era poco più che ventenne.

Folco ha 36 anni e lavora come designer e curatore d’immagine. Nel tempo è diventato il suo assistente personale, seguendola tra impegni di lavoro, spostamenti e momenti privati. La collaborazione è cresciuta passo dopo passo, fino a trasformarsi in una presenza costante anche fuori dal palco.

La differenza d’età, superiore ai quarant’anni, non pesa nel loro equilibrio. La cantante ha spiegato che tra loro esiste un legame profondo, fatto di complicità, ironia e affetto, che non sente il bisogno di rientrare in definizioni rigide. «Esistono diversi tipi di amore», ha raccontato, chiarendo come per lei il numero degli anni non abbia un ruolo decisivo.

Oltre al lavoro sull’immagine pubblica, Simone Folco condivide con lei uno stile di vita dinamico, fatto di viaggi e progetti. Sui social compaiono spesso frammenti della loro quotidianità, tra trasferte e momenti di pausa, segno di una sintonia costruita nel tempo.

Dopo relazioni vissute per decenni sotto i riflettori, la cantante sembra aver trovato in questo rapporto una dimensione più raccolta. Folco resta una presenza discreta ma stabile, capace di affiancarla sia nelle scelte professionali sia nella vita di tutti i giorni.