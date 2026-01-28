Bruce Springsteen pubblica Streets Of Minneapolis contro l'Ice

Bruce Springsteen pubblica a sorpresa un brano di protesta dedicato a Minneapolis. Nel testo accusa l’Ice di “terrore di Stato” e ricorda le vittime Alex Pretti e Renee Good. La canzone cita anche Donald Trump e il Dipartimento per la Sicurezza Interna.

Bruce Springsteen torna con una nuova canzone di denuncia. Il titolo è Streets of Minneapolis e il musicista l’ha diffusa mercoledì 28 gennaio, presentandola come una risposta diretta a ciò che definisce “terrore di Stato” legato alle operazioni dell’Ice nella città del Minnesota.

Nel brano, il cantautore del New Jersey fa riferimento a quello che chiama “l’esercito privato del Re Trump del DHS”, puntando il dito contro le politiche di sicurezza e controllo dell’immigrazione. Nel ritornello compaiono versi che guardano al futuro: “nell’inverno del ’26 ricorderemo i nomi di chi è morto per le strade di Minneapolis”.

Leggi anche Minneapolis, proteste contro Ice dopo la morte di Renee Good: mobilitazione nazionale in arrivo

Springsteen ha spiegato di aver scritto il pezzo in tempi rapidissimi. “Ho scritto questa canzone sabato, l’ho registrata ieri e ve la pubblico oggi”, ha dichiarato. Il brano è dedicato agli abitanti di Minneapolis, agli immigrati che definisce innocenti e alla memoria di Alex Pretti e Renee Good, citati esplicitamente nel messaggio che accompagna l’uscita.

L’artista si aggiunge a una lista di volti noti che hanno criticato le azioni dell’Ice nella stessa città. Tra i nomi che hanno preso posizione figurano Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel.

Il rapporto tra Springsteen e Donald Trump è teso da anni. Il cantante ha più volte attaccato l’ex presidente durante i concerti. Lo scorso anno i due si sono scambiati accuse pubbliche: il musicista dal palco, Trump con un commento in cui lo ha definito un “rocker raggrinzito come una prugna secca”.