Bruce Springsteen a sorpresa a Minneapolis, concerto e messaggio contro Trump

Bruce Springsteen appare a sorpresa a Minneapolis durante una serata benefica, suona dal vivo e lancia un messaggio politico esplicito. Sul palco anche un brano inedito legato alle proteste in città.

Bruce Springsteen si è presentato senza preavviso sul palco del First Avenue, storico locale nel centro di Minneapolis, durante un evento di raccolta fondi dedicato a Renee Good e Alex Pretti, due attivisti uccisi nei giorni precedenti in un’operazione dell’Ice.

La sua presenza era stata anticipata da alcune indiscrezioni circolate in città dopo la pubblicazione di un nuovo brano, “Streets of Minneapolis”, scritto in risposta alla repressione delle proteste scoppiate negli ultimi giorni.

Il Boss si è esibito con una chitarra che portava una scritta chiara e diretta, “Arrest The President”, trasformata subito in simbolo politico della serata. Il set, accolto da lunghi applausi, ha alternato brani storici e passaggi più intimi.

Tra i momenti più intensi, “The Ghost of Tom Joad”, eseguita con la partecipazione di Tom Morello, e una versione essenziale, solo voce e chitarra, della nuova “Streets of Minneapolis”, ascoltata per la prima volta dal vivo.

L’esibizione si è chiusa senza annunci o dichiarazioni dal palco, lasciando parlare musica, testi e il gesto stesso di una presenza inattesa in una città al centro delle tensioni nazionali.