Proteste contro Ice negli Stati Uniti, Minneapolis epicentro delle manifestazioni

Migliaia di persone sono scese in piazza a Minneapolis e in altre città americane contro le operazioni dell’Ice. Cortei, scuole chiuse e negozi serrati mentre cresce la tensione dopo settimane di raid e due morti durante interventi federali.

Per il secondo venerdì consecutivo, migliaia di manifestanti hanno riempito le strade diper contestare le operazioni di espulsione condotte sotto l’amministrazione di . Il presidio principale si è concentrato davanti all’edificio federale della città, diventato simbolo della mobilitazione.

La protesta arriva dopo settimane di tensioni legate ai controlli sull’immigrazione. In città si parla di caos diffuso e di due cittadini statunitensi morti durante interventi degli agenti federali. Un clima che ha spinto molti residenti a scendere in piazza nonostante il freddo intenso.

Alcuni commercianti hanno abbassato le serrande per aderire alla mobilitazione. Un proprietario di caffetteria ha spiegato che le operazioni dell’Ice stanno pesando anche sulle attività economiche, con clienti in calo e strade svuotate durante i controlli.

I cortei hanno attraversato il centro tra cori e cartelli. Lo slogan più ripetuto è stato “please stop killing us”, gridato in inglese dai partecipanti lungo il percorso che ha toccato diverse vie attorno al complesso federale.

Le iniziative si sono estese ad altri Stati. In Colorado e Arizona lo sciopero degli insegnanti ha portato alla chiusura delle scuole. A circa un migliaio di persone ha bloccato un incrocio nel cuore della capitale.

Mobilitazioni anche a , dove i manifestanti si sono ritrovati a Daley Plaza nonostante il gelo serale, e a , con volontari impegnati a liberare dal ghiaccio l’area di Foley Square per permettere il raduno.

Studenti delle scuole medie e superiori hanno preso parte ai cortei a , affiancando adulti e famiglie. Le manifestazioni si sono svolte in modo diffuso, con presidi e marce organizzate in diversi quartieri.