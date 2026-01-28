Messina, tre uomini uccisi a colpi di pistola nel bosco di Montagnareale

Tre uomini trovati morti in un’area boschiva del Messinese, colpiti da diversi proiettili. I corpi sono stati scoperti dopo una chiamata al 112. Le vittime sarebbero cacciatori usciti all’alba. Sul posto magistrati e forze dell’ordine.

Macabro ritrovamento nelle campagne del Messinese, dove i corpi di tre uomini sono stati individuati in una zona boschiva a Montagnareale. I cadaveri presentavano numerose ferite da arma da fuoco. L’allarme è partito con una segnalazione al numero di emergenza 112, che ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero cacciatori che si erano allontanati all’alba per una battuta di caccia. I tre non avrebbero fatto rientro, circostanza che avrebbe spinto a lanciare l’allarme e ad avviare le ricerche nella zona.

L’area del ritrovamento è stata isolata per consentire i rilievi. Sul posto è arrivato anche il procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, che segue da vicino le attività investigative. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire dinamica e responsabilità.