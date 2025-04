Roma, duplice omicidio in strada sulla Prenestina: uccisi due cittadini cinesi a colpi di pistola

Duplice omicidio nella tarda serata di ieri a Roma, in via Prenestina. Intorno alle 23, un uomo di 50 anni e una donna di 40, entrambi di nazionalità cinese, sono stati uccisi a colpi di pistola nei pressi del portone della loro abitazione. I due erano appena arrivati in bicicletta quando sono stati colpiti da almeno sei proiettili, alcuni diretti alla testa, che li hanno uccisi sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, gli autori dell’agguato sarebbero arrivati a bordo di una moto e avrebbero aperto il fuoco prima di darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

