Tempesta Kristin in Portogallo, quattro morti e vento fino a 150 kmh

Quattro vittime e danni diffusi dopo il passaggio della tempesta Kristin in Portogallo, con raffiche fino a 150 km/h e crolli causati dal maltempo tra Lisbona e la regione centrale del Paese.

È di almeno quattro morti il bilancio del maltempo che ha investito il Portogallo durante la notte. La tempesta Kristin ha colpito con piogge intense e raffiche violente, concentrando gli effetti più gravi nell’area di Lisbona e nella zona centrale del Paese, secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile.

Una delle vittime si trovava a Vila Franca de Xira, nella periferia della capitale: l’auto su cui viaggiava è stata centrata da un albero abbattuto dal vento. Un’altra persona ha perso la vita a Monte Real, nel distretto di Leiria, dopo il cedimento di una struttura metallica travolta dalla tempesta.

Altri due decessi sono stati registrati nello stesso comune di Leiria. In diverse aree si segnalano danni a edifici e infrastrutture, con alberi sradicati e strutture divelte. Le raffiche hanno raggiunto i 150 chilometri orari, rendendo critiche le condizioni per tutta la durata dell’ondata di maltempo.