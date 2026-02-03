MSI Shout Out: sconti fino a 150 euro

MSI RINNOVA LA PROMOZIONE SHOUT OUT CON SCONTI FINO A 150 EURO

Semplificate le meccaniche dell'iniziativa, bastano tre step per riscattare il premio

MSI annuncia oggi il ritorno della promozione Shout Out: attiva fino al 31 marzo , rispetto all’edizione dello scorso anno presenta un importante aggiornamento, pensato per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e vantaggiosa per gli utenti. La promozione è riservata agli acquisti effettuati esclusivamente su Amazon.it, con prodotti venduti e spediti da Amazon (sono pertanto esclusi gli acquisti tramite marketplace).

Durante il periodo promozionale, acquistando almeno 2 prodotti MSI selezionati , gli utenti potranno richiedere un buono Amazon di valore crescente in base al numero di prodotti acquistati, da 50 euro per l’acquisto di 2 prodotti fino a 150 euro per chi approfitterà di questa occasione per rinnovare una postazione da gaming o produttività con 4 dei componenti hardware scelti da MSI per questa iniziativa.

Per partecipare sarà necessario pubblicare una recensione pubblica per ciascun prodotto acquistato su Amazon.it e quindi registrare i prodotti sul MSI Member Center, caricando sulla piattaforma la fattura di acquisto, una foto del numero seriale presente sul prodotto (non sulla confezione) e infine il link e uno screenshot della recensione pubblicata.