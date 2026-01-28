Roberto Baggio saluta la mamma Matilde: funerali a Caldogno tra commozione e ricordi

A Caldogno l’addio a Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio: duomo gremito, familiari e volti del calcio presenti. Momento toccante al termine della cerimonia, con l’ex Pallone d’Oro che si è fermato davanti alla bara coperta di fiori.

Si sono svolti a Caldogno, nel Vicentino, i funerali di Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio, morta il 24 gennaio a 88 anni. Il duomo del paese, dove la famiglia è molto conosciuta, si è riempito fin dalle prime ore, con tante persone rimaste in piedi pur di partecipare alla cerimonia.

Accanto all’ex Pallone d’Oro c’erano i fratelli, gli altri sette figli della coppia, insieme a nipoti e pronipoti. Un nucleo familiare numeroso, riunito per l’ultimo saluto alla donna che per anni è stata un punto di riferimento silenzioso e costante.

All’uscita dalla chiesa, lo sguardo di molti si è posato su Roby Baggio, visibilmente provato. L’ex attaccante si è avvicinato alla bara e si è fermato per un ultimo gesto d’affetto, un bacio che ha segnato il momento più intenso della mattinata.

Presenti anche diverse figure legate al mondo del calcio, in particolare ex compagni dei tempi del L.R. Vicenza, la squadra con cui Baggio aveva mosso i primi passi da professionista prima delle esperienze con Fiorentina, Juventus e altri club.

La bara di Matilde Reginato era coperta da fiori bianchi e rose rosse. Un colpo d’occhio semplice, che ha accompagnato l’uscita dal duomo tra il silenzio dei presenti e gli abbracci stretti attorno alla famiglia.