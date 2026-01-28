Champions League, ultima giornata: cosa serve a Inter, Atalanta, Napoli e Juventus

Ultima serata di Champions League con tutto in bilico. Inter, Atalanta, Juventus e Napoli arrivano all’ultima giornata tra calcoli, incroci e obblighi di risultato, con le partite in programma tutte alle 21 di mercoledì 28 gennaio.

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League si gioca tutta in contemporanea. Il quadro è ancora apertissimo e solo poche squadre hanno già un destino definito. Arsenal e Bayern Monaco hanno già staccato il pass per gli ottavi, mentre Villarreal, Kairat Almaty, Eintracht Francoforte e Slavia Praga sono già fuori dai giochi.

Tutte le altre sono ancora in corsa, tra accesso diretto agli ottavi e passaggio dai play-off. Tra queste ci sono anche quattro italiane, con obiettivi e scenari diversi ma accomunate dalla necessità di guardare anche ai risultati degli altri campi.

L’Atalanta parte da 13 punti e occupa il tredicesimo posto. Per entrare tra le prime otto deve vincere a Bruxelles contro l’Union St. Gilloise e sperare in una serie di risultati favorevoli davanti a sé. Con un pareggio, la squadra di Gasperini resterebbe fuori dagli ottavi ma si garantirebbe un posto da testa di serie nei play-off.

L’Inter segue a quota 12 punti, quattordicesima. A Dortmund contro il Borussia basta non perdere per restare tra le prime sedici e affrontare i play-off da testa di serie. L’accesso diretto agli ottavi resta possibile solo attraverso combinazioni molto difficili.

Situazione simile per la Juventus, quindicesima con gli stessi punti dell’Inter ma una differenza reti peggiore. Contro il Monaco serve almeno un pareggio per mantenere la posizione utile ai play-off con status di testa di serie. Le chance di entrare tra le prime otto sono minime.

Il Napoli è invece costretto a vincere. Venticinquesima in classifica, la squadra di Conte ospita il Chelsea e ha un solo risultato per restare in Champions. Un pareggio renderebbe la qualificazione molto complicata, mentre una sconfitta significherebbe eliminazione quasi certa.