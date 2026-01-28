Elena Barolo lascia il biondo e diventa mora: Un modo per ricordarmi che posso ricominciare

Dopo anni con la stessa immagine, Elena Barolo volta pagina. Il cambio di look arriva alla fine di una lunga relazione e segna l’inizio di una fase diversa, più personale e consapevole.

Elena Barolo rompe con il passato e lo fa partendo dall’immagine. La velina storica di Striscia la Notizia, da sempre associata al biondo, ha scelto di cambiare radicalmente colore di capelli, puntando su una tonalità mora che segna una netta discontinuità.

La decisione arriva dopo un periodo complesso sul piano personale. Alle spalle c’è la fine della lunga relazione con Alessandro Martorana, durata tredici anni, un capitolo importante che si è chiuso lasciando spazio a nuove esigenze e a una diversa percezione di sé.

Il nuovo look non nasce da un capriccio estetico. Guardarsi allo specchio e riconoscersi nel presente è stata la spinta principale. Per Barolo, il cambiamento dei capelli rappresenta una scelta consapevole, legata alla necessità di allineare l’immagine esterna con ciò che sta vivendo interiormente.

Il taglio e il colore diventano così un segnale concreto di ripartenza. Non solo stile, ma un passaggio simbolico verso una fase più matura, in cui sentirsi libera di rimettersi in gioco senza legami con ciò che è stato.

Questa nuova Elena si mostra più determinata, pronta ad accogliere opportunità diverse, sia sul piano personale sia su quello professionale. Una trasformazione che parla di autonomia e di scelte fatte senza compromessi.

Il cambiamento colpisce perché racconta una storia comune a molte donne: la volontà di cambiare pelle quando serve, anche se significa uscire da un’immagine che per anni ha definito chi si è stati.