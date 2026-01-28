Damiano David, la proposta di matrimonio a Dove Cameron tra valigie e vita quotidiana

Dove Cameron racconta in tv come Damiano David le ha chiesto di sposarlo: niente scena studiata, ma un momento domestico, tra valigie aperte e vestiti sparsi, lo scorso ottobre. La notizia è diventata pubblica solo a gennaio.

La proposta è arrivata lontano da riflettori e scenografie. Dove Cameron ha scelto uno studio televisivo per raccontare come Damiano David le ha chiesto di sposarlo, svelando un episodio rimasto privato per mesi. Il fidanzamento risale allo scorso ottobre, mentre l’annuncio pubblico è arrivato solo il 3 gennaio.

Ospite del “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” per presentare il film “56 Days”, l’attrice e cantante ha spiegato che il compagno le aveva parlato dell’anello in anticipo, senza però dare indizi sul momento scelto per fare la domanda.

Leggi anche Dove Cameron, 30 anni tra New York e la vita con Damiano David

Quel giorno non aveva nulla di speciale. Stavano preparando le valigie e lei, ha ammesso, vive sempre quel momento con ansia e confusione. Vestiti sparsi ovunque, movimenti frenetici per casa, la sensazione di non riuscire mai a organizzarsi davvero.

Indossava una maglietta larga, niente trucco e i capelli ancora umidi dopo la doccia. Un’immagine lontana da qualsiasi idea di scena romantica costruita. Eppure proprio in quel caos domestico ha avvertito che stava per succedere qualcosa di diverso.

Quando è entrata in soggiorno, ha visto Damiano David con qualcosa in mano. Lui le ha spiegato di aver scelto apposta quel contesto semplice. Niente petali di rosa o gesti plateali, perché la loro vita è già piena di momenti pubblici e intensi.

Le ha parlato di quotidianità: piatti da lavare, bucato, cene preparate insieme. Le ha detto di voler condividere proprio quella normalità, con lei in abiti comodi e senza preparazione. Poi la domanda diretta: voleva sposarlo.

Un ricordo che Cameron ha descritto come un istante sospeso, quasi irreale, prima di rendersi conto di quello che stava accadendo. Un momento privato, nato tra le pareti di casa, diventato ora parte della loro storia pubblica.