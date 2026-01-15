Dove Cameron, 30 anni tra New York e la vita con Damiano David

Dove Cameron celebra i 30 anni in un periodo di equilibrio personale e professionale, condividendo la quotidianità con Damiano David in una casa newyorkese che racconta il loro modo di vivere, tra luce, design e intimità.

Dove Cameron raggiunge i 30 anni in una fase luminosa della sua vita privata. L’attrice e cantante vive a New York insieme a Damiano David, suo futuro marito, in un’abitazione che unisce eleganza contemporanea e atmosfera raccolta. Un luogo pensato per proteggere la loro intimità, pur restando immerso nel cuore creativo della città.

Gli interni si distinguono per ampie vetrate, superfici in marmo e arredi essenziali, con una cura particolare per i dettagli. Il salone, ampio e luminoso, dialoga con materiali naturali e tonalità morbide, mentre la zona notte, con lenzuola di seta, diventa uno spazio dedicato al riposo e alla complicità della coppia.

Nata il 15 gennaio 1996 a Bainbridge Island, nello Stato di Washington, Dove Cameron, all’anagrafe Chloe Celeste Hosterman, manifesta sin da bambina una forte inclinazione artistica. A otto anni si avvicina al teatro, e a 14 si trasferisce a Los Angeles per inseguire la carriera nello spettacolo, costruendo passo dopo passo l’immagine di una delle interpreti più riconoscibili della sua generazione.