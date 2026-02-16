Damiano David e Dove Cameron, nozze in Italia: i dettagli del matrimonio

Damiano David e Dove Cameron hanno deciso: il matrimonio si farà in Italia. La coppia lavora ai preparativi e punta a una cerimonia con molti invitati, tra famiglia e amici, entro il 2026.

Le nozze di Damiano David e Dove Cameron si celebreranno in Italia. La scelta è ormai definita, anche se la location precisa resta da individuare. La cantante ha spiegato che il legame del frontman con Roma e la presenza di molti parenti hanno orientato la decisione verso il Paese d’origine dello sposo.

L’obiettivo è arrivare al matrimonio entro la fine del 2026. Per Dove Cameron si tratterà di un vero e proprio destination wedding, mentre per Damiano sarà un ritorno a casa. La lista degli invitati si preannuncia ampia: tra familiari e amici, la cerimonia potrebbe coinvolgere un numero elevato di persone.

#DamianoDavid e #DoveCameron annunciano il loro fidanzamento tramite un post su Instagram, mostrando l’anello e lasciando intendere un possibile matrimonio senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

Tra le ipotesi ancora sul tavolo c’è anche quella musicale. I due artisti stanno valutando se esibirsi personalmente durante l’evento oppure affidare l’intrattenimento ad altri. Tra i nomi citati c’è quello dei Nothing But Thieves, ma la decisione non è stata ancora presa.

La relazione tra i due è iniziata nel 2023, dopo un primo incontro avvenuto l’anno precedente agli MTV VMA’s. In quel periodo Damiano era già impegnato e il contatto tra loro rimase superficiale. Solo in seguito, una volta conclusa la precedente storia del cantante, i due si sono riavvicinati e la relazione è decollata rapidamente.

Dove Cameron ha raccontato di aver capito subito che Damiano fosse la persona giusta. Una sensazione immediata, accompagnata però da qualche timore iniziale, poi superato con il consolidarsi del rapporto.

La proposta di matrimonio è arrivata in un momento quotidiano, lontano da scenografie costruite. Damiano aveva già condiviso con la compagna alcuni dettagli sull’anello, aggiornandola passo dopo passo senza rivelare quando avrebbe fatto la domanda.

Il momento è arrivato mentre erano in casa, tra valigie aperte e preparativi. Dove Cameron si trovava in una situazione informale, senza trucco e con abiti comodi, quando ha capito che stava per accadere qualcosa di importante. Poco dopo, Damiano le ha chiesto di sposarlo scegliendo una cornice semplice e privata.

Il cantante ha spiegato di aver voluto evitare gesti plateali, preferendo un momento autentico. L’idea, ha raccontato, era quella di costruire una vita condivisa fatta di quotidianità, lontana dai riflettori, partendo proprio da una proposta intima e senza artifici.