Musetti si ritira ai quarti degli Australian Open: infortunio alla gamba mentre era avanti su Djokovic

Lorenzo Musetti si ritira ai quarti degli Australian Open mentre era avanti di due set su Djokovic: decisivo un problema alla gamba destra accusato a inizio terzo set. L’azzurro parla di una delle sue migliori partite, ma chiude tra dolore e rabbia.

Lorenzo Musetti lascia il campo di Melbourne tra rabbia e delusione. L’azzurro si è ritirato nei quarti di finale degli Australian Open quando era avanti di due set contro Novak Djokovic, dopo aver giocato un match di altissimo livello.

Davanti ai giornalisti, il tennista italiano non nasconde l’amarezza. Racconta di aver disputato una delle partite migliori della sua carriera per peso dei colpi e qualità del gioco, proprio contro il giocatore più vincente della storia. Proprio questo rende l’epilogo ancora più difficile da accettare.

Il problema fisico è comparso all’inizio del terzo set. Musetti ha avvertito un dolore alla gamba destra che gli ha impedito di proseguire. Fino a quel momento aveva tenuto in mano l’incontro, spingendo Djokovic sulla difensiva con un tennis aggressivo e continuo.

Il ritiro ha interrotto bruscamente quella che stava diventando una delle imprese più importanti della sua carriera negli Australian Open. L’azzurro ha spiegato di non aspettarsi un epilogo simile, soprattutto dopo aver trovato un livello di gioco così alto in un contesto di grande pressione.

Alla sua prova è arrivato anche un messaggio pubblico dal vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che sui social ha parlato di grande sfortuna, ricordando la qualità del tennis mostrato e la forza mentale dimostrata sul palcoscenico di Melbourne.