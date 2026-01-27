Australian Open, orari tv dei quarti: Musetti contro Djokovic, Sinner trova Shelton

Notte di grande tennis agli Australian Open: Musetti apre i quarti contro Djokovic, poi Sinner sfida Shelton. Ecco orari e dove seguire in tv i due match che coinvolgono gli azzurri a Melbourne.

L’Australian Open entra nella fase decisiva e il programma propone due sfide di alto profilo con protagonisti gli italiani. Toccherà prima a Lorenzo Musetti, atteso in campo nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, quando in Italia saranno le 2.30. Il tennista azzurro, accreditato della testa di serie numero 5, giocherà sul centrale di Melbourne contro Novak Djokovic, numero 4 del seeding, in un confronto che mette di fronte talento e grande esperienza.

Qualche ora più tardi sarà il momento di Jannik Sinner, attualmente numero 2 del ranking mondiale. L’altoatesino scenderà in campo alle 7 del mattino italiane, nell’ultimo singolare previsto nella giornata australiana, per affrontare lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8, giocatore potente e particolarmente insidioso sulle superfici veloci.

Entrambi gli incontri saranno visibili in diretta sui canali Eurosport, accessibili anche tramite smart tv. Il torneo di Melbourne è inoltre disponibile in streaming su diverse piattaforme: tra queste figurano Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre ai servizi Discovery+ e HBO Max, che includono la copertura completa dello Slam australiano.