Musetti si ritira a Melbourne: infortunio alla gamba, Djokovic in semifinale

Lorenzo Musetti lascia gli Australian Open 2026 per un infortunio alla gamba durante i quarti contro Djokovic. L’azzurro era avanti di due set ma si è fermato nel terzo, costretto al ritiro tra gli applausi della Rod Laver Arena.

L’avventura di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026 si interrompe nei quarti di finale. Il tennista italiano è stato costretto al ritiro contro Novak Djokovic sul cemento di Melbourne, nonostante una partita fino a quel momento giocata ad altissimo livello.

Il problema è emerso all’inizio del terzo set. Musetti aveva conquistato i primi due parziali e sembrava in pieno controllo. Nel quarto game, subito dopo il servizio, ha accusato un dolore alla gamba che ne ha limitato gli spostamenti. Il break subito è stato il primo segnale evidente delle difficoltà.

È arrivato l’intervento del fisioterapista con un medical time out. L’azzurro ha provato a restare in campo, ma i movimenti erano sempre più rigidi. Djokovic ha consolidato il vantaggio salendo 3-1 mentre Musetti faticava anche nelle corse più brevi.

Poco prima di servire, l’italiano si è rivolto al proprio angolo scuotendo la testa. Il coach Perlas gli ha suggerito di ascoltare le sensazioni. Dopo pochi scambi, la decisione: ritiro ufficiale e uscita dal campo tra gli applausi del pubblico della Rod Laver Arena.

Djokovic, visibilmente colpito, ha riconosciuto la superiorità dell’avversario fino allo stop: Musetti era stato il migliore in campo e la partita aveva preso una direzione chiara. Il serbo ha parlato di grande sfortuna per l’azzurro e ha ammesso di essere stato vicino all’eliminazione.

Per il numero uno serbo si tratta del secondo episodio favorevole di fila. Negli ottavi aveva beneficiato del forfait di Jakub Mensik, risparmiando energie ma restando senza ritmo partita. Ora Djokovic approda in semifinale in circostanze inattese.