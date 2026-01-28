Australian Open, Sinner batte Shelton e trova Djokovic in semifinale

Jannik Sinner supera Shelton in tre set a Melbourne e stacca il pass per la semifinale. L’azzurro controlla il match nonostante il vento e un momento di difficoltà fisica. Ora lo attende Djokovic, avanti dopo il ritiro di Musetti.

Jannik Sinner conquista la semifinale degli Australian Open 2026 con una prova solida contro Ben Shelton. L’azzurro chiude in tre set, 6-3 6-4 6-4, dopo due ore e 25 minuti sulla Rod Laver Arena e si guadagna la sfida con Novak Djokovic.

L’avvio è meno lineare del previsto. Il vento disturba il ritmo e Sinner impiega qualche game per trovare le misure. Shelton prova ad approfittarne subito, si procura una palla break in apertura, ma l’italiano resta lucido. Dal quarto gioco alza il livello in risposta, strappa il servizio e prende il controllo del set, difendendo il vantaggio fino al 6-3.

Nel secondo parziale Shelton si affida ancora di più alla prima di servizio, il colpo che gli permette di restare agganciato allo scambio. Sinner però risponde profondo, toglie tempo e costringe l’americano a giocare sempre un colpo in più. Il break arriva nel terzo game. Shelton tenta la reazione immediata e costruisce due palle per il controbreak, entrambe annullate. Da lì in poi l’azzurro concede pochissimo e chiude 6-4.

L’inizio del terzo set porta un momento di incertezza. Sinner si copre il volto con l’asciugamano e sembra avvertire un fastidio, mentre dal suo angolo arriva il consiglio di chiamare il fisioterapista. Nessun intervento medico, però. L’italiano riparte, torna aggressivo e si procura due palle break nel quinto game, cancellate dal servizio di Shelton.

La pressione di Sinner non cala. Nel nono gioco arrivano altre due occasioni e questa volta l’americano cede la battuta. È l’allungo decisivo: l’azzurro tiene il servizio e chiude 6-4, archiviando una partita mai davvero sfuggita di mano.

In semifinale ci sarà Novak Djokovic. Il serbo ha raggiunto il penultimo atto dopo il ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti nel terzo set del loro quarto di finale, nonostante avesse perso i primi due parziali.