Sinner-Shelton: orario, precedenti e dove vedere la semifinale degli Australian Open

Jannik Sinner sfida Ben Shelton oggi, venerdì 24 gennaio, nella semifinale degli Australian Open. L'azzurro, dopo aver superato Alex De Minaur nei quarti di finale, si prepara ad affrontare il tennista statunitense, numero 20 del ranking mondiale, che nei quarti ha eliminato Lorenzo Sonego in quattro set.

L'incontro tra Sinner e Shelton è fissato per le 9.30 ora italiana. I due si sono affrontati in cinque occasioni, con Sinner in netto vantaggio grazie a quattro vittorie contro una sola sconfitta.

La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport, disponibile su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. In streaming sarà possibile seguirla su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, che garantiscono la copertura completa del torneo.

