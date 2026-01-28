Una nuova vita, debutto su Canale 5: trama della serie con Anna Valle

Una dottoressa esce di prigione dopo otto anni per l’omicidio del marito che dice di non aver commesso. Torna in montagna per riprendersi il figlio e riaprire il caso, mentre un avvocato arrivato in valle cerca la figlia scomparsa.

Debutta in prima serata su Canale 5 Una nuova vita, fiction che mette al centro la storia di Vittoria Greco, interpretata da Anna Valle. Medico stimato e madre serena, la donna vede la sua esistenza crollare dopo un incidente in montagna in cui perde la vita il marito Leonardo Moser.

Per la giustizia è stata lei a ucciderlo. La condanna la porta in carcere, dove trascorre otto anni senza mai ammettere colpe. Dietro le sbarre non smette di studiare e ottiene la specializzazione in medicina generale, aggrappandosi all’idea di poter tornare a esercitare.

Leggi anche Una nuova vita, il cast della serie con Anna Valle

Ottenuta la libertà, Vittoria rientra a San Martino di Castrozza. Vuole riprendersi il figlio Matteo, ormai adolescente, cresciuto con la nonna e gli zii paterni. Il paese però non dimentica: molti le voltano le spalle e nessuno sembra disposto a farsi curare da lei.

Contro di lei pesa anche l’ostilità della famiglia del marito, che ha spinto Matteo ad allontanarsi. Al suo fianco restano in pochi: l’amica e assistente Iman e Diego, uomo finito anni prima al centro di pettegolezzi su una presunta relazione con Vittoria, voce che avrebbe alimentato i sospetti sull’omicidio.

Nella valle arriva anche Marco Premoli, avvocato di città con il volto di Daniele Pecci. Sta cercando la figlia Asia, sparita dopo aver lasciato Milano. L’incontro con Vittoria cambia i suoi piani: l’uomo decide di aiutarla nella battaglia legale per l’affido di Matteo e a riaprire le indagini sulla morte di Leonardo.

Le ricerche sulla ragazza scomparsa e sul delitto si intrecciano. Emergenze del passato, segreti nascosti e legami inattesi mettono Vittoria e Marco davanti a scelte difficili, mentre la verità sull’incidente in montagna appare più complessa di quanto sembrasse.