Tradimento, la nuova serie turca su Canale 5: trama e personaggi principali

Dal 1° dicembre 2024, Canale 5 trasmette Tradimento, serie TV turca il cui titolo originale è Aldatmak. La protagonista è Vahide Perçin, già nota al pubblico italiano per il ruolo di Hunkar Yaman in Terra Amara. Accanto a lei, un cast composto da celebri attori turchi, come Aras Aydin (Cherry Season), Özlem Tokaslan (DayDreamer) e Ilayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara.

La serie racconta la storia di Güzide, una giudice rispettata e madre dai forti principi morali, che conduce una vita apparentemente perfetta con il marito Tarik e i figli Oylum e Ozan. Un incontro casuale, però, porta a galla segreti inaspettati, mettendo in crisi le sue certezze e il suo equilibrio familiare.

I personaggi principali

Güzide (Vahide Perçin): giudice di successo e donna autoritaria, sposata con Tarik da 30 anni. Dedita alla sua famiglia, scopre che il marito la tradisce e decide di mettere fine al matrimonio.

Ali (Ercan Kesal): avvocato di successo e amico di college di Güzide, nutre da sempre un amore incondizionato per lei, pur rispettando il suo matrimonio.

Tarik (Mustafa Ugurlu): marito di Güzide e avvocato, conduce una doppia vita per fuggire dalla monotonia matrimoniale. Ha una relazione segreta con Yesim, ma non vuole rinunciare alla sua famiglia.

Ozan (Yusuf Cim): figlio di Güzide e Tarik, lavora come ingegnere civile. Ambizioso e irrequieto, cambia spesso lavoro per via della sua impazienza.

Oylum (Feyza Sevil Güngör): giovane figlia di Güzide e Tarik, studentessa di medicina. Sogna però di diventare una ballerina e trasferirsi a New York, ma nasconde i suoi veri desideri ai genitori.

Una trama tra segreti e tradimenti

Tradimento si distingue per una narrazione avvincente che intreccia le vite dei protagonisti, mettendo in luce temi come le relazioni familiari, l’amore non corrisposto e la scoperta di sé. La presenza di volti noti della TV turca rende questa produzione un appuntamento imperdibile per gli appassionati di drama e intrighi.

La Talpa 2024: finale anticipato lunedì 25 novembre su Canale 5 - Il reality show "La Talpa", condotto da Diletta Leotta, si concluderà anticipatamente lunedì 25 novembre 2024 su Canale 5. La quarta puntata, inizialmente prevista come episodio regolare, sarà trasformata in una "super puntata finale" che incorporerà anche i contenuti delle quinte e seste puntate.

Paolo Bonolis torna con Avanti un Altro! su Canale 5, ma cresce l'ipotesi di un passaggio in Rai - Paolo Bonolis si prepara a tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione di "Avanti un Altro!", il popolare game show di Canale 5. Secondo quanto riportato da TvBlog, sono previste circa 100 puntate, che andranno in onda all'inizio del 2025, coprendo un periodo di tre mesi.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 31 ottobre 2024 su Canale 5 - Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, torna oggi, giovedì 31 ottobre 2024, alle 14:45 su Canale 5, presentando nuove dinamiche nel Trono Over e Trono Classico. Tra i protagonisti di questa puntata, risalta l'evolversi della storia tra Gemma e Fabio, la cui recente uscita ha rafforzato il loro legame.