Una nuova vita, il cast della serie con Anna Valle

Una donna torna libera dopo sette anni di carcere e prova a riavvicinarsi al figlio che l’ha sempre ritenuta colpevole. Intorno a lei, segreti familiari, vecchi rancori e nuovi arrivi sconvolgono l’equilibrio di una comunità di montagna.

Debutta mercoledì 28 gennaio in prima serata su Canale 5 Una nuova vita, fiction Mediaset ambientata tra le montagne e costruita su legami familiari spezzati, verità nascoste e ritorni difficili. Al centro della storia c’è una donna che rientra nel paese dove tutto è cominciato, trovando un clima ben diverso da quello che aveva lasciato.

Anna Valle veste i panni di Vittoria Greco, medico dal carattere deciso. Ha trascorso sette anni in carcere per l’omicidio del marito Leonardo, una colpa che ha sempre respinto. Tornata a San Martino di Castrozza, ha un solo obiettivo: recuperare il rapporto con il figlio Matteo, cresciuto senza di lei e ancora pieno di rabbia.

Accanto a lei si muove Marco Premoli, interpretato da Daniele Pecci. È un avvocato penalista affermato che arriva in montagna per cercare la figlia Asia, scappata di casa. La ragazza è sulle tracce della propria madre naturale e vuole risposte che nessuno le ha mai dato.

Il volto di Asia è quello di Anna Godina. Ha 25 anni, ha lasciato gli studi e vive tra scelte impulsive e continue fughe. La ricerca delle sue origini è diventata il centro della sua vita, anche a costo di bruciare ogni altra possibilità.

Matteo Moser, figlio di Vittoria e Leonardo, ha 17 anni ed è interpretato da Gabriele Rizzoli. È cresciuto con gli zii e la nonna paterna, lontano dalla madre. Il suo dolore si è trasformato in distanza e diffidenza, rendendo il ritorno di Vittoria ancora più complicato.

Luca Capuano è Leonardo Moser, il marito di Vittoria. Muore durante una scalata, precipitando dalla Cima degli Angeli. La sua scomparsa segna l’inizio della frattura nella famiglia e resta un’ombra costante nella vita di chi è rimasto.

Caterina Vertova interpreta Floriana Moser, madre di Leonardo e figura dominante in casa. Protegge il ricordo del figlio con ostinazione e fa di tutto per tenere Vittoria lontana da Matteo, convinta che la donna non meriti un posto nella sua vita.

Barbara Moser ha il volto di Anna Favella. Sorella di Leonardo, è molto legata a Matteo e lo considera come un figlio. L’idea che Vittoria possa riprenderselo crea tensioni continue all’interno della famiglia.

Alessandro Tersigni è Umberto, marito di Barbara. Uomo concreto, guida l’impresa di costruzioni dei Moser e prova a mantenere equilibrio in una situazione sempre più tesa.

Kaspar Capparoni interpreta Raul Chiesa, capo della famiglia Chiesa. Uomo di montagna, diretto e autoritario, rappresenta un’altra presenza forte nel territorio dove si intrecciano le vicende dei protagonisti.