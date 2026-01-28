Sinner-Shelton: orario, precedenti e dove vederla in tv agli Australian Open

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open: nei quarti di finale affronta Ben Shelton. L’azzurro difende il titolo e parte avanti nei precedenti contro lo statunitense. Match visibile in tv e streaming mercoledì 28 gennaio.

Jannik Sinner si gioca l’accesso alla semifinale degli Australian Open 2026 contro Ben Shelton. Il match dei quarti mette di fronte il numero due del mondo e uno degli americani più esplosivi del circuito, in un confronto che pesa anche per la corsa al titolo a Melbourne.

L’azzurro arriva all’appuntamento da bicampione in carica, dopo i successi conquistati nelle edizioni 2024 e 2025. Nel percorso di quest’anno ha superato Gaston, Duckworth e Spizzirri, prima del derby negli ottavi contro Darderi, chiuso senza lasciare spazio a sorprese.

Leggi anche Sinner-Rune Australian Open: orario, precedenti e dove vederla in TV

Dall’altra parte Shelton ha costruito il suo cammino battendo Humbert, Sweeny e Vacherot, prima di eliminare Ruud. Il servizio e la spinta da fondo restano le sue armi principali su una superficie che premia il gioco aggressivo.

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma mercoledì 28 gennaio alle 9 del mattino, ora italiana. I precedenti sorridono nettamente al tennista italiano, avanti 8 vittorie a 1. L’ultimo incrocio risale ai quarti del Masters 1000 di Parigi, con successo di Sinner in due set.

Il quarto di finale sarà trasmesso in diretta sui canali Eurosport, disponibili anche su smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili inoltre in streaming su Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.