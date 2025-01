Sinner-Rune Australian Open: orario, precedenti e dove vederla in TV

Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, torna in campo agli Australian Open per affrontare il danese Holger Rune, tredicesimo nel ranking ATP. L'incontro, valido per gli ottavi di finale, si terrà lunedì 20 gennaio sulla Rod Laver Arena, con inizio non prima delle ore 4:00 italiane.

I precedenti tra i due tennisti sono in perfetta parità, con due vittorie ciascuno su quattro incontri disputati. L'ultimo confronto risale al torneo di Monte-Carlo del 2024, dove Sinner ha prevalso su Rune.

Per seguire la partita in diretta, gli appassionati possono sintonizzarsi su Eurosport, disponibile sui canali 210 e 211 di Sky, oppure usufruire dello streaming su NOW.

Sinner, campione in carica, punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Melbourne. Dopo una convincente vittoria su Marcos Giron nel terzo turno, l'azzurro si prepara a un match impegnativo contro Rune, noto per il suo stile di gioco aggressivo e dinamico.

L'incontro promette spettacolo, considerando il talento e la determinazione di entrambi i giocatori. Gli appassionati di tennis non vorranno perdersi questo scontro tra due delle giovani promesse più brillanti del circuito ATP.

