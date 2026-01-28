Gianluigi Buffon 48 anni: carriera, vita privata, figlio calciatore e nuovo ruolo in Figc

Gianluigi Buffon compie 48 anni: dalla porta del Parma ai trionfi con Juventus e Nazionale, tra scelte difficili, vita privata sotto i riflettori e un nuovo ruolo in FIGC dopo il ritiro.

A 48 anni Gianluigi Buffon resta uno dei volti più riconoscibili del calcio italiano. Per molti è ancora il portiere che ha difeso la porta azzurra per due decenni, protagonista di una carriera lunghissima tra club e Nazionale.

Nato il 28 gennaio 1978 a Carrara, cresce calcisticamente nel Canaletto, società dilettantistica di La Spezia. A 13 anni viene acquistato dal Parma, che punta su di lui investendo 15 milioni di lire. All’inizio gioca a centrocampo, poi un’emergenza tra i pali cambia tutto e lo trasforma definitivamente in portiere.

La svolta arriva nella stagione 1995-1996. Il 19 novembre 1995 debutta in Serie A contro il Milan: ha solo 17 anni. Da lì parte un percorso in continua ascesa che lo porta a diventare uno dei riferimenti del club emiliano.

Nel 2001 passa alla Juventus. A Torino costruisce il cuore della sua carriera, vince numerosi scudetti e trofei nazionali, diventa capitano e simbolo della squadra. Resta in bianconero per 17 stagioni, attraversando vittorie, momenti difficili e ricostruzioni.

Nel 2018 sceglie un’esperienza all’estero e firma con il Paris Saint-Germain a parametro zero. L’anno successivo torna alla Juventus, poi decide di rientrare al Parma, dove chiude il percorso da professionista con l’ultima partita disputata nel 2023.

Con la maglia della Nazionale conquista il titolo mondiale nel 2006, punto più alto di un cammino azzurro lungo e costante. Dopo il ritiro, nel 2023 entra in Figc come capo delegazione dell’Italia, iniziando una nuova fase lontano dal campo ma sempre legata alla squadra azzurra.

La sua vita privata è finita spesso sotto i riflettori, tra relazioni note e momenti personali complicati, inclusi periodi di difficoltà emotiva di cui ha parlato pubblicamente. Anche il figlio ha scelto il calcio, seguendo la strada del padre, ma con un percorso costruito in modo autonomo.