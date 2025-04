Chi è Andrea Tabanelli, ex calciatore e DJ: età, origini, carriera e vita privata

Andrea Tabanelli è uno dei protagonisti di The Couple, reality show in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, al debutto lunedì 7 aprile 2025. Gareggia in coppia con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, svelato ufficialmente solo poche ore prima della prima puntata.

Nato a Ravenna il 2 febbraio 1990, Tabanelli ha 35 anni ed è un ex calciatore professionista. La sua carriera sportiva è iniziata nel settore giovanile del Cesena, dove ha debuttato in prima squadra nel 2010. Successivamente ha militato in prestito nel Bellaria Igea Marina e nella Giacomense. Nel 2014 ha giocato in Serie A con il Cagliari. Ha poi vestito le maglie di Pisa, Padova e Lecce, firmando nel 2020 con il Frosinone e concludendo il suo percorso calcistico nel 2021, dopo un prestito al Pescara.

Terminata la carriera nel calcio, si è reinventato come DJ, attivo soprattutto nelle grandi discoteche di Ibiza. Su Instagram, è seguito da quasi 34mila follower con il profilo @taba90. È sentimentalmente legato a Beatrice Soli, influencer bolognese con circa 14mila follower.

