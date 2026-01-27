Andrea Dianetti si sposa: proposta in crociera ai Caraibi per Miriam Milani

Proposta di matrimonio a sorpresa durante una crociera ai Caraibi: Andrea Dianetti si inginocchia al tramonto e chiede a Miriam Milani di sposarlo. Tra vento, imbarazzo e risate, lei resta senza parole, poi risponde sì davanti ai passeggeri.

Il tramonto, il mare dei Caraibi e il ponte di una nave da crociera. Andrea Dianetti ha scelto questo scenario per chiedere a Miriam Milani di diventare sua moglie. L’attore, 38 anni, ha condiviso il momento con un video pubblicato sui social, accompagnato da una dedica breve e diretta rivolta alla compagna.

Nel filmato si vede Miriam sorpresa, quasi disorientata. Per qualche secondo resta ferma, convinta che sia uno scherzo. «Amo’… ma stai scherzando?», ripete mentre lui prova a rassicurarla e a portare a termine la domanda. L’emozione prende il sopravvento e lei si inginocchia a sua volta prima di rispondere sì e baciarlo.

Dianetti ha raccontato i retroscena della scena, spiegando che il vento e i tentativi di registrare un reel avevano già messo alla prova la pazienza della fidanzata. L’ha tenuta lì per minuti, poi il panico, un respiro profondo e la frase decisiva: «Mi vuoi sposare?». Un momento nato tra goffaggine e ironia, nello stile che lo contraddistingue.

Dopo il sì, l’ex concorrente di Tale e Quale Show ha esultato coinvolgendo i passeggeri presenti sul ponte, che hanno applaudito alla coppia. Ha ammesso di voler fare la proposta da giorni, ma tra imprevisti e occasioni sfumate non era mai riuscito a trovare l’attimo giusto fino a quella sera in navigazione.