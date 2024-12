Aurora Ramazzotti si sposa: la romantica proposta di Goffredo Cerza a Londra

Aurora Ramazzotti ha annunciato il suo fidanzamento con Goffredo Cerza attraverso un post su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso la notizia con una foto emozionante scattata nel luogo dove è nata la loro storia d’amore. “2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”, ha scritto Aurora nella didascalia, accompagnata da uno scatto che ritrae la coppia insieme al piccolo Cesare in un luna park di Londra.

La proposta è avvenuta all'interno di una cabina della ruota panoramica, rendendo il momento ancora più speciale. Londra, città carica di significati per la coppia, è stata la cornice perfetta per questo importante passo. Goffredo Cerza ha condiviso le sue emozioni sui social: “Londra occupa un posto speciale nel mio cuore, e tornare qui dopo 5 anni, questa volta con Cesare, sembra di entrare in un sogno... un mix di nostalgia e bellezza ritrovata.”

La coppia, insieme al loro primogenito Cesare, ha celebrato l’occasione in un’atmosfera magica e carica di ricordi, consolidando ancora di più il loro legame e scrivendo un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

