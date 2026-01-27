Sposi dimagriscono 43 chili prima delle nozze: allenamenti in casa e nuove abitudini

A sei mesi dalle nozze una coppia decide di cambiare abitudini: alimentazione più attenta, movimento quotidiano e allenamenti in casa. In totale perdono 43 chili prima del matrimonio.

Sei mesi prima di sposarsi, Riley e Isaac Anastasiu hanno cambiato ritmo alle loro giornate. Entrambi intorno ai 97 chili, hanno rivisto alimentazione, sonno e attività fisica con un obiettivo chiaro: arrivare al matrimonio sentendosi meglio nel corpo e nella testa. Il risultato è stato un calo complessivo di 43 chili condiviso passo dopo passo.

Lei, 30 anni, è arrivata al giorno delle nozze a 79 chili; lui, 27, a 72. Il matrimonio è stato celebrato il 21 novembre, dopo un percorso iniziato a maggio 2025. A gennaio la coppia ha pubblicato sui social un video con il confronto tra le immagini del fidanzamento e quelle del matrimonio: molti conoscenti hanno faticato a riconoscerli, soprattutto Isaac, che alcuni non vedevano da tempo.

I due hanno seguito strade diverse ma compatibili. Riley ha scelto un approccio graduale: controllo delle calorie, camminate quotidiane fino a 15 mila passi, pilates in casa, meno zuccheri e più attenzione al riposo. Isaac si è appassionato alla corsa, con allenamenti regolari, digiuno intermittente e una dieta bilanciata, fino a prepararsi per una maratona.

Un passaggio pratico ha inciso sulla routine: l’acquisto di un tapis roulant da tenere in casa. Avere l’attrezzo a disposizione ha reso più semplice allenarsi ogni giorno, anche nei momenti con meno tempo o voglia. Secondo Riley, la differenza l’ha fatta la ripetizione dei gesti quotidiani, più che gli slanci iniziali.

Il giorno delle nozze raccontano di essersi sentiti lucidi e sicuri. Le fotografie restano un ricordo, ma per loro il cambiamento ha riguardato soprattutto disciplina personale, energia e sostegno reciproco, costruiti mese dopo mese dentro la vita di coppia.