Peppe Quintale dimagrito di 43 chili: Ho imparato a volermi bene e Caterina Balivo lo corregge in diretta

Peppe Quintale ha raccontato la sua incredibile trasformazione fisica e personale, svelando di aver perso 43 chili in un anno. Ospite nel programma di Caterina Balivo La volta buona, il comico ha spiegato di aver affrontato il percorso senza ricorrere a medici o nutrizionisti.

“Pesavo 126 chili, alla fine 43 non sono così tanti”, ha detto sorridendo Quintale, spiegando di aver gestito tutto da solo grazie alle sue conoscenze professionali: “Sono laureato in scienze motorie, quindi sapevo come muovermi. Ma il vero cambiamento è stato mentale: ho scelto di volermi bene e ho completamente rivisto la mia alimentazione”.

Le parole del comico hanno però suscitato una pronta reazione da parte della conduttrice. “La tua frase, Peppe, potrebbe essere non politicamente corretta”, ha osservato Caterina Balivo, invitandolo a riflettere sull’espressione utilizzata.

“Hai detto che hai cominciato a volerti bene solo quando hai cambiato regime alimentare. Vuol dire che, prima, quando eri in sovrappeso, non ti volevi bene?”, ha chiesto la Balivo. A quel punto Quintale ha chiarito il suo pensiero: “Il focus era su me stesso, volevo semplicemente stare meglio. È questo che intendevo”.