Mediaset contro il video di Corona: accuse respinte e ordine del giudice sulla rimozione dei contenuti

Scontro acceso sul web dopo un video di Fabrizio Corona: Mediaset interviene con una nota durissima e respinge accuse definite false e lesive, mentre un giudice di Milano ordina la rimozione immediata di contenuti legati al caso.

“La libertà di espressione non coincide con la diffamazione né con la gogna mediatica”: è il passaggio chiave della presa di posizione diffusa da Mediaset nelle ultime ore, in risposta a materiali circolati online e rilanciati sulle piattaforme social. L’azienda contesta con decisione quanto divulgato, definendolo privo di riscontro con i fatti.

Nel testo si parla di ricostruzioni considerate lontane dalla realtà, di accuse giudicate infondate e di insinuazioni ritenute gravi, tali da danneggiare la reputazione di una società quotata e di numerosi professionisti coinvolti. Viene evidenziato anche l’impatto sulle famiglie delle persone citate, indicate come esposte in modo ritenuto inaccettabile.

Secondo Mediaset, non si tratterebbe di attività riconducibili al diritto di cronaca o alla corretta informazione, ma di un meccanismo che, a suo avviso, trasformerebbe l’insulto in uno strumento di visibilità e profitto, contribuendo ad alimentare un clima di ostilità e di svalutazione della dignità personale.

L’azienda ribadisce quindi l’intenzione di tutelare in ogni sede le persone e le figure professionali coinvolte, oltre alla struttura societaria, annunciando azioni contro quello che viene definito un uso distorto dei mezzi di comunicazione e contro campagne d’odio presentate come libera manifestazione del pensiero.

La nota arriva dopo la pubblicazione su YouTube di un nuovo video firmato da Fabrizio Corona e lo stop ai filmati del format “Falsissimo”. Nel frattempo, il giudice del Tribunale civile di Milano, Roberto Pertile, ha accolto un ricorso d’urgenza presentato dal conduttore Alfonso Signorini e ha disposto la rimozione immediata, da ogni piattaforma riconducibile a Corona, dei contenuti indicati nell’atto e riferiti al presentatore.