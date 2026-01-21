Mediaset querela Fabrizio Corona e chiede il blocco dei suoi contenuti su Signorini

La vicenda che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini entra in una nuova fase giudiziaria, con azioni legali incrociate, richieste di blocco dei contenuti online e un clima sempre più teso attorno alle accuse e alle indagini in corso.

Mediaset ha presentato una denuncia formale contro Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce, in relazione alle dichiarazioni diffuse sul caso che coinvolge Alfonso Signorini. L’azione è stata depositata tramite l’avvocato Salvatore Pino, che ha anche sollecitato una misura preventiva per limitare ulteriori interventi pubblici dell’ex fotografo sul tema.

Al centro della controversia c’è la serie di video pubblicati online nel format “Falsissimo”, nei quali Corona ha parlato di un presunto “sistema Signorini”, attirando l’attenzione della Procura di Milano. Nei primi episodi, l’ex paparazzo ha avanzato accuse pesanti e ha anticipato ulteriori rivelazioni su altri personaggi legati al gruppo Mediaset.

La prossima puntata del programma, prevista per il 26 gennaio, è ora a rischio. Giovedì 22 gennaio, infatti, è fissata un’udienza al Tribunale civile di Milano dopo il ricorso d’urgenza presentato dai legali di Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia, per ottenere il blocco della diffusione del nuovo episodio.

Prosegue l’inchiesta che vede Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il direttore della rivista “Chi” è stato ascoltato dagli inquirenti il 7 gennaio, mentre nei giorni successivi Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato davanti ai magistrati le accuse contenute nella sua denuncia.

Anche Corona è finito sotto indagine su iniziativa della difesa di Signorini, che lo ha denunciato per diffamazione, ricettazione e violazione della privacy. Il confronto tra le parti si sposta ora su più fronti giudiziari, con effetti immediati sulla circolazione dei contenuti online e sull’evoluzione dell’intera vicenda.