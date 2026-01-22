Signorini contro Google: accusa di mancata rimozione dei video di Corona

Alfonso Signorini porta in tribunale Google accusando le sue piattaforme di non aver rimosso video e materiali ritenuti diffamatori legati a Fabrizio Corona, nonostante richieste formali e documentate.

Alfonso Signorini ha deciso di agire contro i colossi del web dopo la diffusione online di contenuti che, secondo i suoi legali, avrebbero danneggiato in modo grave la sua reputazione. Nel mirino finiscono Google Italy e Google Ireland, chiamate a rispondere per la gestione dei materiali pubblicati su YouTube e all’interno del format “Falsissimo” di Fabrizio Corona.

Gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello parlano di una lunga serie di richieste ignorate o respinte con risposte considerate standardizzate e tardive. Le piattaforme, sostengono, non avrebbero provveduto a eliminare video, messaggi privati e documenti ottenuti in modo illecito, lasciandoli online per lunghi periodi.

Secondo la difesa di Signorini, questa condotta avrebbe contribuito ad amplificare una campagna di accuse personali, configurando un concorso in diffamazione aggravata. Per questo motivo, i rappresentanti legali delle società coinvolte sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati.

I legali contestano quella che definiscono una sistematica deresponsabilizzazione delle grandi piattaforme, accusate di privilegiare il profitto rispetto alla tutela dei diritti individuali. A loro avviso, la permanenza dei contenuti online avrebbe continuato a generare ricavi pubblicitari, aggravando gli effetti delle presunte violazioni.

Nel dettaglio, la difesa parla di una vera e propria strategia diffamatoria costruita anche grazie al contributo tecnico e commerciale di YouTube, che avrebbe consentito la monetizzazione dei filmati contestati.

Missaglia e Aiello annunciano inoltre iniziative analoghe anche nei confronti di Meta e TikTok, ribadendo che la libertà della rete non può prescindere dal rispetto del principio del neminem ledere, cardine della convivenza civile e della tutela dei cittadini.