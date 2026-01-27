Elicottero ultraleggero precipita a Benevento: un morto e un ferito grave

Un ultraleggero si schianta vicino al campo di volo nel Beneventano: un uomo perde la vita, l’altro è in condizioni critiche. Indagini in corso sulle cause dell’incidente avvenuto nel pomeriggio.

Tragedia nel Beneventano, dove un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di martedì 27 gennaio in contrada Olivola, nei pressi dell’area destinata alle attività di volo. A bordo del velivolo viaggiavano due uomini: uno ha perso la vita, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni giudicate critiche.

La vittima è un uomo di 76 anni originario di Airola, in passato manager. Con lui si trovava un 68enne, ex colonnello dell’Aeronautica, pilota con lunga esperienza, istruttore e già presidente dell’aeroclub locale. L’uomo ferito è ricoverato al San Pio di Benevento e lotta tra la vita e la morte.

Le prime informazioni raccolte indicano che il mezzo avrebbe perso stabilità durante il volo, finendo al suolo in un’area non lontana dalla pista. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori prende corpo quella di un possibile guasto tecnico, che avrebbe compromesso il controllo dell’ultraleggero negli istanti precedenti all’impatto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo dello schianto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale. Presenti anche gli specialisti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi utili a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato alla caduta del velivolo.