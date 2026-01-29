Benevento, muore il pilota dell'elicottero ultraleggero caduto: due vittime
È morto in ospedale il pilota dell’ultraleggero caduto nel Beneventano. La vittima, ex colonnello dell’Aeronautica, era ricoverata in condizioni critiche. Nell’impatto aveva perso la vita anche un imprenditore di Airola. Aperta un’inchiesta.
Non ce l’ha fatta Venanzio Rapolla, 68 anni, alla guida dell’elicottero ultraleggero precipitato nel Beneventano. L’uomo, ex colonnello dell’Aeronautica, è deceduto nella notte dopo due giorni di ricovero in condizioni gravissime.
Dopo l’incidente era stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e i medici hanno disposto il trasferimento al Cardarelli di Napoli, dove è morto nonostante le cure.
Con lui viaggiava Pasquale Esposito, imprenditore di 76 anni residente ad Airola. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle conseguenze dell’impatto.
Rapolla era presidente dell’Aeroclub di Benevento, pilota esperto e istruttore con oltre 10mila ore di volo alle spalle. Sulla caduta del velivolo indaga la Procura di Benevento. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile guasto tecnico.