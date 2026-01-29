Benevento, muore il pilota dell'elicottero ultraleggero caduto: due vittime

È morto in ospedale il pilota dell’ultraleggero caduto nel Beneventano. La vittima, ex colonnello dell’Aeronautica, era ricoverata in condizioni critiche. Nell’impatto aveva perso la vita anche un imprenditore di Airola. Aperta un’inchiesta.