Forte dei Marmi, ultraleggero precipita vicino all'A12: pilota ferito

Momenti di paura a Forte dei Marmi, dove un aereo ultraleggero è precipitato in un campo nelle vicinanze dell’autostrada A12. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha visto coinvolto un solo occupante.

A bordo del velivolo c’era un uomo italiano di 47 anni, che ha riportato diverse escoriazioni. Il pilota, pur cosciente, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Querceta, un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, i Vigili del Fuoco, la Polizia e il personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità e della sicurezza dell’area.