Fulmine in montagna durante la vacanza: muore 36enne, amico gravissimo dopo l'impatto

Un fulmine colpisce due amici in vacanza in montagna: un uomo muore sul colpo, l’altro sopravvive con gravi lesioni al midollo. Le famiglie erano riunite per una festa quando il temporale ha trasformato la gita in tragedia.

Una scarica improvvisa ha spezzato una giornata di festa tra amici, trasformando un’escursione in alta quota in un evento drammatico. Due uomini, partiti insieme per una discesa in bici lungo un sentiero di montagna, sono stati centrati da un fulmine durante un temporale improvviso. Le famiglie si trovavano in Perù per trascorrere un periodo di vacanza e celebrare il Giorno del Ringraziamento quando si è consumata la tragedia.

Ad avere la peggio è stato Yuri Botehlo, 36 anni, morto all’istante per la violenza dell’impatto elettrico. Con lui c’era James Fernandez, 41 anni, rimasto gravemente ferito ma ancora in vita. L’uomo ha riportato un trauma al collo e una seria lesione al midollo spinale, conseguenze che hanno reso necessario il ricovero immediato in condizioni critiche.

Fernandez, docente di scienze, è stato trasferito in terapia intensiva, dove è rimasto fino al 22 dicembre prima di iniziare un lungo percorso di riabilitazione in una struttura specializzata ad Atlanta. Secondo quanto riferito dai medici ai familiari, sopravvivere a un quadro clinico simile è raro, soprattutto per la difficoltà di respirare autonomamente dopo lesioni di questo tipo.

Le prospettive restano complesse: è probabile che l’uomo debba convivere con una sedia a rotelle, anche se i sanitari non escludono la possibilità di recuperare parte della mobilità delle braccia sopra il livello dei gomiti. Intanto amici e parenti si sono mobilitati per sostenere le due famiglie coinvolte, avviando una raccolta fondi destinata ad aiutare la moglie e il figlio di Yuri, oltre a coprire le spese legate al funerale.