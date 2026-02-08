Moto contro un muro ad Alife: muore a 17 anni Andrea Grillo, gravissimo l'amico

Un incidente nella notte ad Alife ha spezzato la vita di un ragazzo di 17 anni. La moto su cui viaggiava è finita contro un muro. In condizioni disperate l’amico che era con lui.

Un’altra vittima della strada nel Casertano. Poco dopo le 3.30 della notte, nella periferia di Alife, ha perso la vita Andrea Grillo, 17 anni, residente a Piedimonte Matese.

Il ragazzo viaggiava su una moto insieme a un amico quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo ha improvvisamente perso stabilità. La corsa si è conclusa contro un muro, con un impatto violentissimo.

Le condizioni di Andrea Grillo sono apparse da subito disperate. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita a causa delle gravi ferite riportate.

L’amico che era con lui è rimasto ferito in modo serio ed è attualmente ricoverato in ospedale. I medici lo tengono sotto osservazione, mentre lotta tra la vita e la morte.

Andrea frequentava l’Iis De Franchis di Piedimonte Matese ed era conosciuto anche nell’ambiente sportivo locale come giovane pugile della Pugilistica Matesina. La notizia ha colpito duramente familiari, amici e compagni di scuola.