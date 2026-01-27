Grande Fratello, ex Vip in festa da Matilde Brandi: reunion sul divano davanti a Falsissimo

Una serata tra volti noti della tv, un divano affollato e una puntata seguita insieme: a casa di Matilde Brandi, il compleanno del compagno diventa occasione di ritrovo per ex protagonisti del Grande Fratello Vip.

Un compleanno trasformato in momento di ritrovo tra amici e volti noti della televisione. Nella serata del 26 gennaio 2026, Matilde Brandi ha aperto le porte della sua casa per festeggiare il compleanno del futuro marito Francesco Tafanelli, organizzando un incontro intimo ma vivace con persone a lei legate da tempo.

L’atmosfera è stata quella informale delle occasioni tra amici, con risate, chiacchiere e un salotto che, a un certo punto, si è riempito. In un video condiviso sui social, la showgirl riprende la scena con tono divertito mentre gli ospiti si sistemano uno accanto all’altro sul divano, pronti a seguire insieme la nuova puntata di Falsissimo, il format legato a Fabrizio Corona.

La serata ha assunto i contorni di una piccola reunion per diversi ex protagonisti del Grande Fratello Vip. Tra le presenze riconoscibili compaiono Stefania Orlando, Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo, Pamela Prati e Milena Miconi, tutti riuniti nello stesso ambiente domestico per condividere il momento davanti alla tv.

Matilde Brandi, nata nel 1969 e volto familiare del piccolo schermo, nel corso degli anni ha preso parte a programmi molto popolari, tra cui Domenica In, Buona Domenica, L’Isola dei Famosi e l’edizione Vip del reality di Canale 5. L’incontro a casa sua ha riportato insieme percorsi televisivi e rapporti personali nati sotto i riflettori.

Le immagini diffuse mostrano un clima rilassato, lontano dagli studi televisivi ma ancora legato a quell’ambiente, con ex concorrenti e personaggi dello spettacolo riuniti in un contesto privato. Una serata semplice, costruita attorno a un evento familiare, diventata occasione per rivedersi e condividere lo stesso schermo.