Blizzard Showcase 2026

Oggi Blizzard Entertainment ha svelato le date di pubblicazione del prossimo Showcase 2026, l'evento di presentazione che prevede una lunga serie di approfondimenti da parte degli sviluppatori su annunci importanti riguardanti i titoli dell'universo Blizzard, tra cui World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone e Diablo. Questi approfondimenti costituiranno anche l'occasione per celebrare il 35º anniversario di Blizzard, in onore sia della community sia della maestria creativa. Al contempo offriranno uno sguardo entusiasmante al futuro, incluso l'attesissimo ritorno della BlizzCon a settembre.

"I nostri team di straordinario talento hanno preparato una selezione eccezionale per i giocatori e le giocatrici dei nostri universi," ha dichiarato Johanna Faries, presidente di Blizzard Entertainment. "Questo importante evento di presentazione coincide con un momento significativo, quello in cui riflettiamo sui trentacinque anni di storia di Blizzard e sulle nostre grandi ambizioni per il futuro. Questo è solo l'inizio di ciò che condivideremo quest'anno riguardo ai nostri giochi: non vediamo l'ora di dar vita a tutti i contenuti che abbiamo in serbo."

Leggi anche Annunci Blizzard Entertainment

Appuntamenti da non perdere sui canali YouTube e Twitch di Blizzard:

29 gennaio alle 09:00 PST – "World of Warcraft: Stato di Azeroth" sul canale YouTube di World of Warcraft e sul canale Twitch di World of Warcraft

4 febbraio alle 10:00 PST – "Riflettori puntati su Overwatch" sul canale YouTube di Overwatch e sul canale Twitch di Overwatch

9 febbraio alle 09:30 PST – "Riflettori puntati su Hearthstone" sul canale YouTube di Hearthstone e sul canale Twitch di Hearthstone

11 febbraio alle 14:00 PST – "Riflettori puntati sul 30º anniversario di Diablo" sul canale YouTube di Diablo e sul canale Twitch di Diablo

In concomitanza con questo annuncio, verrà pubblicato il video "Nuovo capitolo", a celebrare la storia e l'eredità di Blizzard, onorandone i momenti importanti, i giochi pubblicati e i ricordi che costituiscono le fondamenta dell'azienda, dagli esordi fino a oggi. Il video include circa 400 artefatti fisici dagli archivi di Blizzard, a rappresentare un'eredità viva che abbraccia trentacinque anni e offrendo un invito aperto ai giocatori e alle giocatrici a continuare a far parte della storia di Blizzard per gli anni a venire.

Il 29 gennaio unitevi alla produttrice esecutiva Holly Longdale e al direttore di gioco senior Ion Hazzikostas di World of Warcraft in una trasmissione speciale chiamata State of Azeroth, dove parleranno delle ultime novità di WoW e condivideranno il programma per il 2026, rivelando cosa i giocatori e le giocatrici si potranno aspettare su WoW moderno e Classic.

Inoltre, verranno condivise ulteriori informazioni sulle iniziative di gioco future, la cadenza di rilascio dei contenuti e anche un'anteprima delle funzionalità più divertenti ed entusiasmanti di Midnight dopo il lancio globale del 3 marzo.

La trasmissione inizierà sui canali YouTube e Twitch di World of Warcraft a partire dalle 18:00.