Galaxies Spring Showcase 2026 svela oltre 50 giochi tra anteprime e demo

Galaxies Spring Showcase 2026 ha mostrato a Londra oltre 50 videogiochi durante un evento di un’ora, spinto dalle uscite della stagione e da nuove anteprime. Tra i motivi principali l’arrivo di demo immediate e sette titoli inediti.

Si è svolta a Londra la terza edizione del Galaxies Spring Showcase 2026, un evento di circa sessanta minuti dedicato alle novità del settore videoludico. Sul palco, guidato da Jane Douglas, si sono alternati annunci legati sia a grandi produzioni sia a progetti indipendenti, con sette titoli presentati per la prima volta e diverse demo disponibili subito per il pubblico.

Tra le nuove produzioni spicca Echoes of Aincrad di Bandai Namco, mostrato con sequenze di gameplay che mettono al centro combattimenti impegnativi. Accanto a questo, Construction Simulator Evolution amplia la formula della serie introducendo nuove meccaniche legate alla demolizione, mentre Kitaria Fables 2 punta su cooperativa locale e online con protagonisti inediti.

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La lista delle anteprime include anche Northgard Battlegrounds, spin-off sviluppato da Funday Games che combina strategia e auto-battler, insieme a Stardream, avventura investigativa ambientata nello spazio già disponibile in versione demo. Completano il gruppo Wall World Strategy, con ambientazioni tridimensionali e difesa strategica, Mojo Party, party game ispirato alla cultura pop, e When Sirens Fall Silent Atto II, thriller psicologico firmato Wired Productions.

I grandi editori hanno utilizzato l’evento per aggiornare i propri titoli. Focus Entertainment ha presentato Yerba Buena, platform puzzle ambientato negli anni Settanta con demo già scaricabile, e ha accompagnato il lancio dell’ultimo contenuto aggiuntivo di Atomic Heart. Team17 ha invece mostrato Hell Let Loose Vietnam, aprendo le registrazioni alla beta, e annunciato l’uscita di Wardrum fissata al 7 maggio.

Durante la serata è arrivato anche il debutto ufficiale di Directive 8020, nuovo horror fantascientifico di Supermassive Games ambientato nello spazio. Fumi Games ha pubblicato nello stesso giorno MOUSE PI For Hire, sparatutto in prima persona con grafica ispirata ai cartoni degli anni Trenta.

Spazio anche per Shiro Games, che ha indicato le prossime tappe dei propri progetti con l’accesso anticipato di Farever previsto il 6 maggio e quello di SpaceCraft il 20 maggio, mentre Frostrail è entrato nella fase di playtest aperto. Tra le collaborazioni esterne si segnala Task Time, party game disponibile gratuitamente per un periodo limitato, e HUNTDOWN OVERTIME, prequel roguelite in arrivo il 7 maggio.

La quantità di contenuti presentati e la disponibilità immediata di diverse prove giocabili segnano l’avvio di una stagione ricca di uscite tra primavera ed estate, con numerosi titoli pronti a debuttare nelle settimane successive.