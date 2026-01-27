Alcaraz De Minaur Australian Open 2026 orario precedenti e diretta tv

Sfida ad alta tensione agli Australian Open: Carlos Alcaraz affronta Alex De Minaur nei quarti di finale. Orario del match, bilancio dei precedenti e tutte le opzioni per seguirlo in diretta tv e streaming.

Carlos Alcaraz torna protagonista sul cemento di Melbourne per un quarto di finale che promette ritmo e spettacolo. Lo spagnolo affronta l’idolo di casa Alex De Minaur nella giornata di martedì 27 gennaio, con in palio un posto tra i migliori quattro del primo Slam stagionale.

Il cammino dei due giocatori fino a questo punto è stato solido. Alcaraz ha superato in sequenza Walton, Hanfmann, Moutet e Paul, mostrando continuità e autorità nei momenti chiave. Dall’altra parte De Minaur ha eliminato McDonald, Medjedovic, Tiafoe e Bublik, sfruttando velocità e regolarità per farsi strada nel tabellone degli Australian Open.

L’incontro è fissato per le 10.30 italiane. I precedenti sorridono nettamente al tennista iberico: nei cinque confronti disputati finora, Alcaraz ha sempre avuto la meglio. L’ultimo duello risale alle Atp Finals di Torino, nella fase a gironi, dove lo spagnolo si impose in due set contro l’australiano, oggi numero sei del ranking mondiale.

La partita sarà visibile in diretta televisiva sui canali Eurosport, accessibili anche tramite smart tv. La copertura dello Slam di Melbourne è disponibile inoltre in streaming sulle piattaforme che includono i contenuti Eurosport, tra cui Discovery+, Dazn, TimVision, Prime Video Channels e HBO Max, permettendo di seguire Alcaraz-De Minaur anche in streaming.