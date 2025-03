Berrettini sfida De Minaur negli ottavi ATP Miami Open: orario, precedenti e diretta TV

Oggi, martedì 25 marzo, Matteo Berrettini affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale del Miami Open 2025. L'incontro è programmato come quarto match sul Grandstand e non inizierà prima delle 21:00 ora italiana.

Berrettini, attualmente numero 30 del ranking ATP, ha raggiunto gli ottavi superando il belga Zizou Bergs con un doppio 6-4. De Minaur, numero 11 del mondo, ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca in tre set.

Nei precedenti confronti diretti, il bilancio è in parità: 2-2. Berrettini ha prevalso sull'erba del Queen's nel 2021 e a Wimbledon nel 2023, mentre De Minaur ha vinto nel Challenger di Segovia nel 2017 e all'ATP Cup nel 2022.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

