Alcaraz-Moutet agli Australian Open 2025: orario, precedenti e diretta tv

Alcaraz inaugura la giornata degli Australian Open 2025 con una sfida inedita contro Moutet: orario, percorso nel torneo e tutte le informazioni per seguire il match in diretta tv e streaming.

Carlos Alcaraz riprende la sua corsa agli Australian Open 2025 con l’obiettivo di consolidare il ruolo di favorito. Il numero uno del ranking mondiale affronta Corentin Moutet nel terzo turno dello Slam di Melbourne, in una sfida che mette di fronte due stili di gioco profondamente diversi.

Lo spagnolo ha superato senza particolari difficoltà i primi due ostacoli del torneo, eliminando Walton all’esordio e poi Hanfmann con un tennis solido e continuo. Dall’altra parte, il francese ha conquistato il pass per il terzo turno dopo le vittorie contro Schoolkate e Zheng, mostrando grande varietà di colpi e buona tenuta mentale.

Leggi anche Alcaraz-Bellucci agli Us Open 2025: orario, precedenti e diretta tv in chiaro

Il match tra Alcaraz e Moutet è in programma venerdì 23 gennaio, con inizio non prima delle 3.30 del mattino, ora italiana. Per i due giocatori si tratta di un confronto assolutamente inedito: non esistono precedenti ufficiali nel circuito maggiore, rendendo la partita ancora più interessante sotto il profilo tattico.

La diretta televisiva di Alcaraz-Moutet sarà disponibile sui canali Eurosport, accessibili tramite smart tv. La copertura dello Slam di Melbourne è garantita anche in streaming attraverso Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max, che trasmettono integralmente il torneo grazie ai diritti condivisi con Eurosport.