Bambina di 5 anni cambia nome con il sostegno dei genitori

Una bambina di cinque anni rifiuta il nome ricevuto alla nascita e chiede di cambiarlo. I genitori, dopo averla ascoltata a lungo, decidono di assecondarla: presto avrà nuovi documenti con il nome che sente davvero suo.

Diventare genitori significa trovarsi davanti a scelte inattese, alcune delle quali possono incidere profondamente sulla crescita di un figlio. È quanto successo ad Amanda Biddle, 33 anni, e al marito Dan, che si sono confrontati con una richiesta insolita ma costante da parte della loro bambina, decisa a non voler più usare il nome ricevuto alla nascita.

Fin da quando ha iniziato a parlare, la piccola ha espresso un rifiuto netto verso il nome Margaret, sostenendo con convinzione di chiamarsi invece Maisie. Secondo il racconto della madre, la bambina non ha mai mostrato esitazioni, ribadendo più volte di non riconoscersi nel nome scelto inizialmente per lei.

All’inizio i genitori hanno vissuto la situazione con incertezza, cercando di capire se si trattasse di una fase passeggera o di un sentimento più radicato. Con il tempo, però, hanno deciso di dare spazio alle emozioni della figlia, osservando quanto la questione la rendesse realmente a disagio.

Dopo aver atteso che fosse abbastanza grande da spiegare chiaramente ciò che provava, Amanda e Dan hanno affrontato il discorso in modo aperto. Quando è apparso evidente che la bambina desiderava con fermezza essere chiamata Maisie, per loro è stato naturale accogliere la sua volontà.

Il cambiamento diventerà ufficiale l’11 marzo, data in cui la piccola riceverà un nuovo certificato di nascita con il nome scelto. Il nome originario, dato in onore della nonna paterna, non scomparirà del tutto ma resterà come secondo nome, mantenendo così un legame con la storia familiare.