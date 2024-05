Scomparsa una bambina di 8 anni a Chieti: genitori arrestati per spaccio

Una bambina di otto anni è scomparsa ieri, 26 maggio, a San Giovanni Teatino, provincia di Chieti. La piccola, affidata in determinati orari agli zii dopo l'arresto dei genitori per spaccio, è sparita senza lasciare traccia. Le autorità hanno avviato ricerche a tappeto per ritrovarla.

I genitori della bambina erano stati arrestati il 19 aprile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione, la polizia aveva rinvenuto hashish e due pistole nella loro abitazione. A seguito degli arresti, il Tribunale per i Minori dell'Aquila aveva disposto che la bambina fosse affidata a una comunità e, in alcuni orari, agli zii.

La scomparsa è avvenuta proprio durante una delle visite agli zii. La bambina, infatti, sarebbe fuggita durante la permanenza dai parenti. Le ricerche sono estese su tutto il territorio del Chietino e la polizia sta utilizzando tutti i mezzi a disposizione per ritrovarla al più presto.

Bambina di 5 Anni Scompare a Firenze

In un altro caso, a Firenze, una bambina di cinque anni, Cataleya Alvarez, è scomparsa mentre si trovava sotto la custodia degli zii. La piccola, di origine peruviana, è stata vista l'ultima volta nel cortile della sua abitazione nel quartiere di Novoli. Le ricerche, condotte dalla polizia e dai vigili del fuoco, sono in corso in tutta la città.

Bambina di 4 Anni Ritrovata dopo Tre Anni

Negli Stati Uniti, una bambina di quattro anni, Paislee Shultis, scomparsa nel 2019, è stata ritrovata viva in una stanza segreta sotto le scale di una casa nello stato di New York. Le autorità hanno scoperto il nascondiglio dopo una segnalazione anonima. La bambina è stata trovata in buone condizioni di salute e riaffidata al tutore legale.