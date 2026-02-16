Beatrice morta a Bordighera, autopsia rivela trauma cranico e lesioni diffuse

La morte della piccola Beatrice resta senza una causa certa. L’autopsia rileva un trauma cranico e diverse lesioni sul corpo. Indagati la madre e il compagno. Gli esami in corso dovranno chiarire cosa è accaduto.

Un trauma alla testa e numerosi segni sul corpo. Sono questi i primi elementi emersi dall’autopsia eseguita sulla bambina di due anni morta il 9 febbraio nell’abitazione della madre a Bordighera. L’esame, svolto dal medico legale Francesco Ventura, ha evidenziato un quadro complesso che non consente ancora di stabilire con precisione le cause del decesso.

Secondo quanto accertato, la piccola presentava un trauma cranico che potrebbe aver provocato un’emorragia cerebrale. Sul corpo sono state rilevate anche lesioni su dorso, addome, gambe e sul labbro superiore. Non è ancora chiaro se questi segni siano compatibili con una caduta o con altre dinamiche.

Leggi anche: Tredicenne morta a Piacenza: autopsia rivela trauma compatibile con caduta

Il decesso potrebbe essere avvenuto in un arco temporale più breve rispetto alle prime valutazioni: gli accertamenti indicano un intervallo di poche ore, forse inferiore alle sei. Un dato che modifica il quadro iniziale e che sarà approfondito con ulteriori verifiche.

Gli investigatori attendono ora i risultati degli esami istologici, effettuati su campioni di tessuti e liquidi prelevati durante l’autopsia, per chiarire cosa abbia provocato la morte e ricostruire la sequenza degli eventi.

Per la vicenda risultano indagati per omicidio preterintenzionale in concorso la madre della bambina, 43 anni, e il suo compagno, 42 anni. Entrambi sono assistiti dai rispettivi consulenti, presenti durante l’esame insieme ai legali e al rappresentante del padre della piccola.

Chi segue il caso parla di una situazione complessa, ancora priva di una spiegazione definitiva. Gli esiti degli accertamenti in corso saranno determinanti per comprendere cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte della bambina.