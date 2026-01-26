Video Alcaraz che mima i crampi agli Australian Open, il gesto che fa discutere

Un gesto in campo accende il dibattito agli Australian Open: il video di Carlos Alcaraz finisce al centro dell’attenzione per un’esultanza particolare che molti hanno collegato ai problemi fisici accusati da Jannik Sinner nel turno precedente.

Un’esultanza che non è passata inosservata e che ha rapidamente fatto il giro dei social. Protagonista Carlos Alcaraz, finito al centro delle conversazioni dopo un gesto mostrato in campo che diversi osservatori hanno associato ai crampi accusati da Jannik Sinner poche ore prima nel torneo di Melbourne.

Tutto nasce dal precedente match dell’azzurro, alle prese con evidenti difficoltà fisiche durante il terzo turno, in una sfida segnata anche dalla chiusura ravvicinata del tetto dell’impianto, episodio che aveva contribuito ad alimentare il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Le immagini di Sinner alle prese con i crampi erano rimaste impresse, diventando uno dei temi caldi del torneo.

Nel frattempo, durante gli ottavi di finale degli Australian Open contro Tommy Paul, Alcaraz ha chiuso l’incontro e, subito dopo il match point, si è lasciato andare a un’esultanza particolare: mano alla coscia, qualche passo zoppicando e poi il ritorno a un’andatura normale, con una risata rivolta verso il proprio angolo. Una scena durata pochi istanti, ma sufficiente per scatenare interpretazioni.

La vicinanza temporale con quanto accaduto a Sinner ha spinto molti a leggere il gesto come un riferimento diretto, alimentando l’ipotesi di una presa in giro tra rivali. Il video è diventato virale nel giro di poche ore, rilanciando il confronto tra i due e aggiungendo un nuovo capitolo alla rivalità sportiva.

Eppure, nelle dichiarazioni rilasciate dopo la partita, lo stesso Alcaraz aveva espresso parole di stima nei confronti dell’azzurro. Parlando delle difficoltà affrontate da Sinner, aveva sottolineato la capacità di uscire da una situazione complicata, definendolo un campione e riconoscendo quanto possa essere duro competere in condizioni di grande caldo.

Il numero uno del mondo aveva inoltre spiegato di aver avvertito lui stesso il peso delle temperature elevate durante un breve allenamento nei giorni precedenti, evidenziando quanto fattori esterni e problemi fisici possano incidere in modo significativo nel corso di uno Slam. Secondo Alcaraz, situazioni del genere fanno parte del tennis di alto livello e richiedono capacità di adattamento e recupero.